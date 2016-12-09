Происшествие на севере Египта: с рельсов сошел пассажирский поезд

Пассажирский поезд, который следовал в столицу Египта Каир, сошел с рельсов. Авария случилась в провинции Минуфия, что расположена в дельте Нила.







Ее прокомментировали в местной полиции. Здесь сообщили, что в результате случившегося пострадавшие отсутствуют.





Дальше было принято решение приостановить движение на железнодорожной ветке. Власти провинции смогли предоставить более десятка автобусов, чтобы доставлять пассажиров на ближайшие станции. Таким образом они будут иметь возможность добраться до пунктов назначения.





Напомним, что поезд №548 направлялся из города Танта в Каир. Однако, в пути он сошел с рельсов. Это произошло рядом с железнодорожной станцией Шибин-эль-Ком. Сразу же после инцидента среди пассажиров состава возникла паника. Люди начали выпрыгивать из окон вагонов.





Текст:

Т. Сокот



