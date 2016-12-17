Приблизительно 600 заключенных принимают участие в бунте в английской тюрьме

Приблизительно 600 заключенных поучаствовали в бунте, который охватил частную тюрьму города Бирмингем. В результате случившегося пострадали минимум трое заключенных. У одного из них очень серьезные ранение.







Бунт начался утром. Он произошел после того, как заключенные частного пенитенциарного учреждения, который рассчитан на 1450 человек, отобрали у охранника ключи. Дальше они вырвались из камер.





Заключенные, которые вырвались из камер, захватили четыре крыла построенной в 1849 году тюрьмы. В их руках оказался склад с инвентарем для обеспечения безопасности, тренажерный зал, аптека, шлемы и щиты. В руках бунтарей были дубинки. Дальше они пробрались в тюремные офисы. Некоторые успели сжечь собственные дела.





Причина, толкнувшая заключенных на акцию протеста, в настоящий момент не известна. По одной версии, содержащейся в камерах, люди возмутились тем, что им запретили смотреть телевизор или идти в спортзал. Другая версия - в душах отсутствует горячая вода.





В министерстве юстиции сообщили следующие: никто из заключенных не выбрался за пределы здания тюрьмы. В настоящий момент "риска для населения нет".





Пенитенциарное учреждение окружили сотрудники спецподразделений полиции.









Текст: Т. Сокот



