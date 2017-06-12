Новости ракетно-космической отрасти: российскую сверхтяжелую ракету запустят в 2028 году

Это будет первый пуск российской сверхтяжелой ракеты-носителя "Энергия-5". Он запланирован на 2028 год. Стартовый комплекс для нее подготовят на космодроме Восточный в 2027 году. Таково сообщение источника в ракетно-космической отрасли.







В СМИ обнародована следующая информация: - "Согласно новым планам Роскосмоса, пуск сверхтяжелой ракеты намечен на 2028 год, а закончить строительство стартового стола для нее на космодроме Восточный планируется в 2027 году".





Стартовый стол для сверхтяжелой ракеты должны построить по принципам, реализованным для ракеты-носителя "Энергия". Его строительство запланировано на Байконуре, площадка №250. Это получится универсальный комплекс стенд-старт. С него стартанут как ракеты-носители "Союз-5" среднего класса, так и соединение из двух, трех и пяти таких ракет (аналогично соединению ракет семейства "Ангара" с использованием одного, трех и пяти блоков для конструирования ракет разной грузоподъемности). Обратим внимание, что как раз этот принцип объединения пяти ракет будет в основе новой сверхтяжелой ракеты.





Кстати, в госкорпорации "Роскосмос" эту информацию никак эту информацию не комментируют.





Ранее вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин проинформировал общественность о том, что принималось решение, которое имеет отношение к ускорению работ по ракете сверхтяжелого класса. Поэтому развернули научно-исследовательские работы. Они откроют опытно- конструкторские работы, которые будут касаться водородного двигателя РД-0150, его планируют использовать в третьей ступени ракеты- носителя "Ангара-А5В". Его грузоподъемность - 37 тонн и в третьей ступени российской сверхтяжелой ракеты.





Несколько слов о сверхтяжелой "Энергии". Обратим внимание, что ранее на конференции, которая проходила в Москве гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев представлял свой проект ракеты-носителя "Энергия-5В". Эта ракета относится к семейству сверхтяжелого класса. Она предназначена, чтобы отправить пилотируемую миссию на Луну. Когда будет создаваться ракета, от "Ангары-А5В" планируют взять верхнюю водородную ступень. Это еще не все. , от перспективной ракеты среднего класса "Союз-5" будут использованы первая и вторая ступени.





Позже в ракетно-космической отрасли сообщили, что корпорацией определен примерный облик двух типов ракет, предлагаемых для реализации, - "Энергия-5В- ПТК" и "Энергия-5ВР-ПТК" со стартовой массой 2368 тонн и 2346 тонн.





Оба варианта ракеты должны способствовать тому, чтобы вывести на низкую околоземную орбиту приблизительно 100 тонн полезного груза. На окололунную орбиту тоже необходимо вывести 20,5 тонны. Обратим внимание, что это масса "лунной" версии корабля "Федерация".





Вместо корабля "сверху" ракеты может также находиться лунный взлетно-посадочный модуль. Для доставки корабля "Федерация" или лунного взлетно-посадочного модуля к Луне было предложено использовать межорбитальный буксир на базе разгонного блока ДМ.





Согласно расчетам Роскосмоса создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры, космодром Восточный, будет стоить 1,5 трлн рублей. В том числе Роскосмос ранее сообщал, что до 2030 года не будет такой необходимости поторопиться, чтобы создать сверхтяжелую ракету. Дело в том, что для нее нет полезных нагрузок.





Одновременно было заявлено в РКК "Энергия", что разработка новой российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса должна быть в 1,5 раза дешевле, если сравнивать воспроизведение советской ракеты-носителя "Энергия". Создание ракеты "Энергия" и корабля "Буран" – это самая масштабная программа в истории отечественного космического ракетостроения. Обратим внимание, что объем ежегодного финансирования к 1985 году достиг 1,3 млрд рублей. Напомним, что первый пуск "Энергии" состоялся 15 мая 1987 года, космодром Байконур. Эта ракета оказалась первой советской ракетой, в которой использовался водород на маршевой ступени. Это самая мощная отечественная ракета.





Текст: Т. Сокот



