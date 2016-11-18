С космодрома в Куру стартовала ракета Ariane-5 со спутниками системы Galileo

Ракета-носитель тяжелого класса Ariane-5 успешно вполне успешно стартовала сегодня с площадки Гвианского космического центра (ГКЦ).







Ее задача - вывести на орбиту четыре новых спутника глобальной навигационной системы Galileo. Напомним, что созданием последней занимается Европейское космическое агентство (ЕКА). Запуск производился в 10:06 по местному времени (16:06 мск). Это сообщение компании Arianespace, обслуживающей старты с этой площадки во Французской Гвиане.





Согласно плану полета, разведение первой пары спутников, доставленных на околоземную круговую орбиту высотой в пределах 23 тыс. м, должно было произойти сразу через 3 часа 35 минут после старта. На протяжении 20 минут от ракеты дальше должна отделится вторая пара космических аппаратов.





Несколько слов о тяжелой ракете Ariane-5. Она впервые используется ЕКА, чтобы вывести спутники системы Galileo. Ранее с этой целью применялись российские носители "Союз-СТ".





Что касается глобальной системы спутникового позиционирования Galileo, она представлена европейским аналогом американской системы GPS и российской ГЛОНАСС.





Сегодня орбитальная группировка Galileo насчитала 14 спутников. Если нынешняя миссия завершиться успешно, тогда общее число рабочих аппаратов достигнет 18 единиц.





В планах европейских специалистов, окончательное формирование созвездия Galileo запланировано на 2020 год.

В ЕКА рассчитывают, что , полномасштабное функционирование системы достигнуто будет после вывода на орбиту 24 спутников. Сейчас агентство заказало 26 аппаратов. В дальнейшем это число увеличится до 30 единиц. Евросоюз уже потратил на программу Galileo более €5 млрд. На период до 2020 года расходы увеличатся – они составят еще €7 млрд.





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Т. Сокот



