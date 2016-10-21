В результате ДТП с участием маршрутки в Севастополе погиб один человек

Пятнадцать человек, которые пострадали в ДТП в Севастополе, доставили в Первую городскую больницу. Один из них находится в реанимации. Состояние большинства тяжелое. Таково сообщение Александра Бурдеева, заместителя главного врача больницы.







Он сообщил о случившемся следующую информацию: - "Первые пострадавшие были доставлены в 07:13 мск, всего после ДТП поступило 15 человек. Один пациент находится в реанимации, двое отпущены домой, так как у них не было серьезных повреждений. Остальные направлены в травматологию и отделение хирургии. Сейчас говорить об их состоянии рано, но есть тяжелые".





Бурдеев уточнил, что всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Несколько слов о ДТП с участием маршрутного такси Mercedes Sprinter и легкового автомобиля Mazda. Оно случилось на улице Руднева в Севастополе.





О причин ДТП известно, что 32-летний водитель автомобиля Mazda выехал на полосу встречного движения.





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Т. Сокот



