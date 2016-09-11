В результате ДТП в Малави результате погибли 15 человек

В результате столкновения двух микроавтобусов с машиной строительной компании на севере Малави, произошло следующее непредвиденное обстоятельство - у одной из машин открылись задние створки. Как результат, пассажиры просто вылетели на дорогу.







Это оказалось серьезное ДТП, поскольку погибли пятнадцать человек. Еще 40 оказались ранены по причине столкновения строительного самосвала и двух микроавтобусов в Малави. Такое непредвиденное обстоятельство произошло на севере страны, город Мзузу.





О СМИ в о случившемся представлена следующая информация: - машина строительной компании столкнулась с двумя микроавтобусами. В одном из них находились школьники. Дети направлялись на хоровой фестиваль в пограничный район Каронга.

У одного из микроавтобусов в результате резкого маневра открылись задние створки. Как и следовало в таком случае ожидать, пассажиры транспортного средства вылетели на дорогу.





Текст:

Т. Сокот



