В Белграде по причине трещины в иллюминаторе самолет A321 совершил экстренную посадку

Пассажирский самолет принадлежал авиакомпании Austrian Airlines. Он совершил вынужденную посадку в аэропорту Белграда. Причина – трещина, которая внезапно образовалась в стекле иллюминатора. Это сообщение Сандры Биелич, представителя авиаперевозчика.







Она сообщила следующее: - "во время полета в стекле иллюминатора в кабинете пилотов пошла трещина, поэтому экипаж принял решение совершить посадку в Белграде".





Поскольку иные возможности отправить пассажиров в точку назначения отсутствовали, их разместили в гостиницах сербской столицы. Одновременно были забронированы рейсы на вылет. Большая часть пассажиров уже успела прибыть в Вену.





В результате вынужденной посадки никто не пострадал.





Напомним, что Airbus А321 с 190 пассажирами на борту летел из кипрской Ларнаки в Вену.





Текст:

Т. Сокот



