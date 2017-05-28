Происшествие в Псковской области: с рельсов сошли четыре цистерны с мазутом

Четыре цистерны с мазутом сошли с рельсов, станция Дно, Псковская область.



В ходе случившегося пострадавших нет. Что касается угрозы экологической безопасности, такова отсутствует. Это сообщение принадлежит пресс-службе Октябрьской железной дороги.





В ведомстве сообщили, что "на станции Дно Октябрьской железной дороги произошел сход четырех цистерн грузового поезда, груженных мазутом, в одной из цистерн есть капельная течь. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет".





В пресс-службе обратили внимание на то, что ликвидировать последствия к месту схода направились . Они выехали со станций Псков и Новосокольники и также отравился пожарный поезд со станции Дно.





На Октябрьской железной дороге, филиал ОАО "РЖД", продолжает активно действовать оперативный штаб по координации восстановительных работ.





Напомним, что это ЧП случилось в 02:25 мск.





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Т. Сокот



