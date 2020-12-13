Госдума приняла в первом чтении законопроект, который касается дачной амнистии





Напомним, что действие упрощенного порядка оформления прав на индивидуальные жилые и садовые дома подходит ближе к концу к 1 марта 2021 года.

Однако согласно одобренного Госдумой документу, действие упрощенного порядка регистрации должно продлить лет еще на пять.

Воспользоваться дачной амнистией вполне реально при наличии права на земельный участок.

Строящийся объект действительно должен соответствовать параметрам объекта ИЖС, которые закреплены в Градостроительном кодексе.

Автор законопроекта - Павел Крашенинников и другие сенаторы.

Текст: Т. Сокот



