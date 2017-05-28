В Скандинавии перевозят целый город

Основатели проекта “переезда” осознают, что три тысячи квартир и несколько сотен зданий они не смогут уберечь от разрушения, и прилагают максимум усилий, чтобы построить новый город неподалеку от старого. Тем самым они подают пример тем, кто опасается глобальных климатических изменений.

“К слову, переезд небольших шахтерских городков уже неоднократно реализовывался. Так делали в Китае и США, когда разработка месторождений вплотную подходила к местностям, где живут люди. В таких случаях новые города строятся практически с нуля: власти страны оплачивают возведение новых домов, школ и больниц и прочих учреждений”, — рассказывает Микаэль Стенквист, сотрудник шведской, архитектурной компании White Arkitekter.

В безопасной области уже возводят новое здание мэрии, так как старую решили не перевозить. Первые жилые дома в новом центре начнут строить летом 2017 года.

При этом некоторые жители Кируны отметили, что за годы разработки проекта не верили в реальность переезда. “Когда мы впервые узнали о переезде, то не могли поверить в то, что придется пойти на такие меры. Теперь мы знаем, что будет разрушена половина города, включая очень старые здания. И это только начало”, — говорит местный житель.

При этом глава департамента развития земельного хозяйства Ева Екелунд предупредила, что под новым центром города также есть залежи железной руды. А это значит, что в любой момент шахтеры могут начать работы на новом месте жительства.

Текст: Е. Скобелева