В Вашингтоне умер мужчина, который непонятно почему поджег себя у Белого дома

Ситуацию прокомментировали представители парковой полиции США, сообщив о том, что умер пострадавший от полученных ожогов. Это был житель города Бетесды, штат Мэриленд. Звали его Арнав Гупта.



Что касается расследования инцидента, то его передали полиции города.





Текст: Т. Сокот



