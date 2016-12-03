В Китае под завалами обрушившегося здания остаются люди

В настоящий момент как минимум пять человек находятся под завалами рухнувшего здания, пригород Цзинаня, административный центр провинции Шаньдун, восток Китая.







В СМИ представлена информация о том, что пожарные спасли четырех человек. Они сразу были доставлены в госпиталь. Спасательные работы продолжаются до сих пор.





Согласно обнародованным предварительным данным, в рухнувшем строении была расположена небольшая фабрика. В ней велись ремонтные работы.





В настоящий момент ведется следствие.









Текст:

Т. Сокот



