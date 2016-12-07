Мейстер Эймон из «Игры престолов» скончался после смерти своего героя на экране
Британский актер Питер Вон, последней работой которого была роль в сериале "Игра престолов", скончался в возрасте 93 лет. Смерть актера подтвердила его агент. Самый пожилой участник съемок «Игры престолов» умер дома в окружении своих близких родственников.
Питер Вон впервые появился на экране в 1959 году в
эпизодической роли. В целом на театральной сцене, в кино и на телевидении британец
проработал более 75 лет. В популярном сериале телеканала HBO Питер Вон сыграл незрячего
мейстера Эймона из рода Таргариенов, посвятившем себя служению в Черном замке
на Стене. Герой Вона, по сюжету, уже умер от старости.
Всего в послужном списке опытного актера – более 200
фильмов, среди которых - "Идеальный муж", "Легенда о
пианисте", "Отверженные", "Закон противоположностей" и
другие.
Текст: Е. Скобелева