Мейстер Эймон из «Игры престолов» скончался после смерти своего героя на экране

Питер Вон впервые появился на экране в 1959 году в эпизодической роли. В целом на театральной сцене, в кино и на телевидении британец проработал более 75 лет. В популярном сериале телеканала HBO Питер Вон сыграл незрячего мейстера Эймона из рода Таргариенов, посвятившем себя служению в Черном замке на Стене. Герой Вона, по сюжету, уже умер от старости.



Всего в послужном списке опытного актера – более 200 фильмов, среди которых - "Идеальный муж", "Легенда о пианисте", "Отверженные", "Закон противоположностей" и другие.

Текст: Е. Скобелева