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Мейстер Эймон из «Игры престолов» скончался после смерти своего героя на экране

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Мейстер Эймон из «Игры престолов» скончался после смерти своего героя на экране

07.12.2016 13:12 / Кино / Прочли: 94 человек

Британский актер Питер Вон, последней работой которого была роль в сериале "Игра престолов", скончался в возрасте 93 лет. Смерть актера подтвердила его агент.  Самый пожилой участник съемок «Игры престолов» умер дома в окружении своих близких родственников. 

Питер Вон впервые появился на экране в 1959 году в эпизодической роли. В целом на театральной сцене, в кино и на телевидении британец проработал более 75 лет. В популярном сериале телеканала HBO Питер Вон сыграл незрячего мейстера Эймона из рода Таргариенов, посвятившем себя служению в Черном замке на Стене. Герой Вона, по сюжету, уже умер от старости.

Всего в послужном списке опытного актера – более 200 фильмов, среди которых - "Идеальный муж", "Легенда о пианисте", "Отверженные", "Закон противоположностей" и другие.

Текст: Е. Скобелева

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Источник: LadyVenus.ru
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