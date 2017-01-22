Чилийские власти объявили две провинции зоной катастрофы из-за лесных пожаров
22.01.2017 18:03 / Происшествия / Прочли: 191 человек
Этот режим позволяет главе государства принимать любые чрезвычайные меры, чтобы устранить стихийное бедствие.
Чилийские власти объявили зоной катастрофы две провинции и две коммуны, которые находятся в центре страны. В них уже несколько дней продолжают бушевать лесные пожары. Это сообщение принадлежит министерству внутренних дел Чили.
Пресс-служба ведомства обнародована слова главы МВД Марио Фернандеса Баэса. Здесь сообщили, что "президент республики (Мишель Бачелет) постановила объявить режим катастрофы и одновременно признать зоной катастрофы провинции Карденаль-Каро и Кольчагуа в регионе О'Хиггинс, а также коммуны Вичукен и Каукенес в регионе Мауле". Министр объявил, что решение принималось в связи "с масштабами, которых достигли пожары, разорившие эти районы".
Чилийское законодательство свидетельствует о том, что режим катастрофы, в частности, в полной мере позволяет президенту ограничить свободу передвижений граждан, принимая любые чрезвычайные административные меры, чтобы устранить последствия стихийного бедствия.
Национальная лесная корпорация Чили проинформировала общественность о том, что в республике в настоящий момент зарегистрировано 75 лесных пожаров. Из них 26 находятся под контролем.
Напомним, что огонь охватил приблизительно 50 тыс. гектаров. Красный уровень тревоги объявили сразу в нескольких коммунах в регионах мауле, Вальпараисо и О'Хиггинс. Это же сообщение касается столичного округа. В качестве превентивной меры в республике временно закрыли сразу несколько национальных парков.
Какие-либо сообщения о погибших в результате пожаров в настоящий момент отсутствуют. В окрестностях Вальпараисо от разгула стихии в начале года пострадали люди - 19 человек. Огонь разрушил более 220 домов.
Текст:
Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
На базе ОМОНа в Москве погиб старший лейтенант
26.01.2017 14:00 / ОбществоСледственный комитет проводит проверку по факту гибели сотрудника спецподразделения ОМОН в Москве. Как сообщае...
В Первоуральске – массовое отравление горожан из центрального водопровода
26.01.2017 13:52 / ОбществоУголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболева...
Певица Мадонна усыновляет еще двух африканских детей
26.01.2017 13:11 / Шоу-бизнес58-летняя Мадонна воспитывает родных детей – 20-летнюю Лурдес-Марию и 16-летнего Рокко, а также двух 11-летних...
Туристка из Китая погибла в Мурманске, делая селфи на дороге
26.01.2017 12:38 / ОбществоДвое туристов из Китая попали под машину в Мурманске, перебегая дорогу в неположенном месте. Как сообщили в пр...
Невеста Федора Бондарчука беременна?
26.01.2017 12:22 / Шоу-бизнесТаким вопросом задались журналисты и поклонники творчества режиссера после премьеры его фильма «Притяжение». Н...
Голливуд: брак Скарлетт Йохансон не выдержал метаний между двумя континентами
26.01.2017 12:13 / Шоу-бизнесАктриса и французский журналист Роман Дориак расстались после двух лет брака. 32-летняя Йоханссон не носит обр...
Товары IKEA станут дешевле для покупателей в России
26.01.2017 12:01 / ФинансыКомпания IKEA намерена снизить на 1,8 тысячи видов товара – в целом 20% ассортимента, представленного в России...
В центре Москвы ночью произошла массовая драка
26.01.2017 11:19 / КриминалПять человек получили различные травмы и были госпитализированы после массовой драки в центре столицы. Стычка ...
На Алтай обрушились метели, людей эвакуируют с заснеженных дорог
26.01.2017 11:11 / ПроисшествияНа переметенной снегом трассе в Поспелихинском районе вечером 25 января застряли пять пассажирских автобусов и...
ЧП во Владивостоке: полсотни рыбаков застряли на льдине
26.01.2017 11:01 / ПроисшествияВладивостокской городской поисково-спасательной службе сегодня утром пришлось проводить спасательную операцию ...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар