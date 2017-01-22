Чилийские власти объявили две провинции зоной катастрофы из-за лесных пожаров

Чилийские власти объявили зоной катастрофы две провинции и две коммуны, которые находятся в центре страны. В них уже несколько дней продолжают бушевать лесные пожары. Это сообщение принадлежит министерству внутренних дел Чили.







Пресс-служба ведомства обнародована слова главы МВД Марио Фернандеса Баэса. Здесь сообщили, что "президент республики (Мишель Бачелет) постановила объявить режим катастрофы и одновременно признать зоной катастрофы провинции Карденаль-Каро и Кольчагуа в регионе О'Хиггинс, а также коммуны Вичукен и Каукенес в регионе Мауле". Министр объявил, что решение принималось в связи "с масштабами, которых достигли пожары, разорившие эти районы".





Чилийское законодательство свидетельствует о том, что режим катастрофы, в частности, в полной мере позволяет президенту ограничить свободу передвижений граждан, принимая любые чрезвычайные административные меры, чтобы устранить последствия стихийного бедствия.





Национальная лесная корпорация Чили проинформировала общественность о том, что в республике в настоящий момент зарегистрировано 75 лесных пожаров. Из них 26 находятся под контролем.





Напомним, что огонь охватил приблизительно 50 тыс. гектаров. Красный уровень тревоги объявили сразу в нескольких коммунах в регионах мауле, Вальпараисо и О'Хиггинс. Это же сообщение касается столичного округа. В качестве превентивной меры в республике временно закрыли сразу несколько национальных парков.





Какие-либо сообщения о погибших в результате пожаров в настоящий момент отсутствуют. В окрестностях Вальпараисо от разгула стихии в начале года пострадали люди - 19 человек. Огонь разрушил более 220 домов.





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Т. Сокот



