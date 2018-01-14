В результате схода снежной лавины в Хакасии погибли два человека

Это был сход снежной лавины в Орджоникидзевском районе Хакасии. Оказался серьезной причиной гибели двух туристов, информируют общественность представители ГУ МЧС России по республике Хакасия.







В СМИ по этому поводу представлено следующее сообщение: - "поисковые работы на месте схода лавины завершены. В результате схода снежной массы погибли два человека. До прибытия спасателей на место происшествия туристы обнаружили погибших мужчин под снегом".





В региональном главке МЧС обратили внимание на тот момент, что сход снежной массы случился в достаточно труднодоступном районе Хакасии. Очень сложно было до него добраться на снегоходах. Об этой трагедии известно следующее: - на снегоходах каталась группа из шести человек.





Проводятся поисковые работы. В них участвуют 10 специалистов Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда из Абакана. Что касается родственников погибших, с ними продолжает свою работу психолог.









Текст: Т. Сокот



