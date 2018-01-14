В результате схода снежной лавины в Хакасии погибли два человека
14.01.2018 15:32 / Общество / Прочли: 223 человек
Речь идет о сходе снежной массы в труднодоступном районе региона. Здесь на снегоходах с азартом каталась группа из шести человек.
Это был сход снежной лавины в Орджоникидзевском районе Хакасии. Оказался серьезной причиной гибели двух туристов, информируют общественность представители ГУ МЧС России по республике Хакасия.
В СМИ по этому поводу представлено следующее сообщение: - "поисковые работы на месте схода лавины завершены. В результате схода снежной массы погибли два человека. До прибытия спасателей на место происшествия туристы обнаружили погибших мужчин под снегом".
В региональном главке МЧС обратили внимание на тот момент, что сход снежной массы случился в достаточно труднодоступном районе Хакасии. Очень сложно было до него добраться на снегоходах. Об этой трагедии известно следующее: - на снегоходах каталась группа из шести человек.
Проводятся поисковые работы. В них участвуют 10 специалистов Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда из Абакана. Что касается родственников погибших, с ними продолжает свою работу психолог.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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