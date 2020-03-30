Украинскую армию готовили к штурму банков и торговых центров

Специально для этого в Львовской области строили учебный комплекс. В него должны были войти шахта, торговый центр, гостиница, СТО, банки и прочее.



Напомним, что в прошлом году в учениях участвовали уже две батальонные тактические группы. Каждая из них занималась две недели.

Текст: Т. Сокот



