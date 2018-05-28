Станьте другом снежного человека в семейном парке развлечений «Йети Парк» на «Роза Хутор»
28.05.2018 12:57 / Общество / Прочли: 366 человек
Сквозь века человечество искало признаки существования подобных нам существ. Животных, обитающих на земле, представляли за инопланетян и неизвестных чудовищ. Не раз на земных покровах находили доказательства существования великанов, русалок, а также крушения неопознанных летающих объектов. Земные ученые проводили операции на инопланетянах, а в шотландском озере Лох-Несс обитает жуткое чудовище, в величину намного больше человека.
Не обошло человечество и горную местность, которая скрывает множество тайн. Однажды некоторые люди смогли встретиться с человекоподобным существом, которое вскоре прозвали «йети» или «снежным человеком». Оно обитает в горной и лесной местности. Йети отличается от человека более мускулистым телосложением и плотным волосяным покровом по всему телу. Теоретики предполагают, что существо по натуре доброе, ведь нападения снежного человека не разу не было зарегистрировано, а те, кто с ним встречался, не вызвали у йети агрессии. Поэтому курорт «Роза Хутор» предлагает отправиться на поиски легендарного снежного человека в семейный парк развлечений «Йети Парк» на rosaski.com.
Приключения в веревочном городке в лесу
Легендарный йети не любит шумных компаний и предпочитает скрываться от людей на высоте 1350 метров в горах, где и расположился семейный парк развлечений «Йети Парк» на курорте «Роза Хутор». В лесу, расположенном у Кавказских гор, начинается приключение, во время которого дети и взрослые смогут лично познакомиться с йети и даже сфотографироваться с ним. Особенно популярен веревочный городок в лесу у детей, которые будут в восторге от дружбы со снежным человеком.
Лесной маршрут веревочного парка безопасен для детей. Проходить веревочные пути малыши будут в специальной защитной экипировке, а поддерживать ребенка будет страховка.
Поиск йети в веревочном городке в горах
Лесной местностью поиски снежного человека не заканчиваются. Веревочный городок «Йети джунгли» представляет 9 маршрутов в горной местности. Подбирается маршрут в соответствии физической подготовки и возрасту человека. В «Йети джунглях» человеку предстоит преодолеть:
- Маятники и скалодромы;
- Перекаты и мосты-змейки;
- Троллеи и переправы;
- Пересекающиеся брусья и качающиеся брёвна;
- Подвесные стремена.
Сколько стоит?
Цена билета зависит от количества маршрутов, которые будут составлять ваш план поисков йети. Не стоит забывать, что ограничение по весу для каждого билета составляет 110 кг. Выгодно будет приобрести целый абонемент, который будет включать в себя 3 маршрута и "Путь к вершинам - Парк Водопадов".
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Источник: LadyVenus.ru
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