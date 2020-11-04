О том, что в планах Швейцарии привлечь военных для борьбы с пандемией

Представители Федерального совета Швейцарии озвучили решение задействовать приблизительно 2 300 военных в мероприятиях, которые предпринимаются в связи с ростом числа случаев коронавируса COVID-19 в стране.

Это решение действует до 31 марта 2021 года. Военные должны оказывать помощь гражданским больницам.

На протяжении суток в Швейцарии специалисты зафиксировали 10 043 случая коронавируса. Их общее количество на протяжении времени пандемии составило 191 703.

Текст: Т. Сокот



