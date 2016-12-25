Министерство обороны опубликовало полный список погибших при крушении Ту-154 над Черным морем

Участники ФБГУ «Ансамбль им. Александрова» (64 человека). Сонников А.В.; Гужова Л.А.; Ивашко А.Н.; Бродский В.А.; Булочников Е.В.; Голиков В.В.; Осипов Г.Л.; Санин В.В.; Майоров К.В.; Буряченко Б.Б.; Бабовников Д.В.; Баздырев А.К.; Белоножко Д.М.; Бесчастнов Д.А.; Васин М.А.; Георгиян О.П.; Давиденко К.А.; Денискин С.И.; Журавлев П.В.; Закиров P.P.; Иванов М.А.; Иванов А.В.; Котляр С.А.; Кочемасов А.С.; Кривцов А.А.; Литвяков Д.Н.; Мокриков А.О.; Моргунов А.А.; Насибулин Ж.А.; Новокшанов Ю.М.; Поляков В.В.; Савельев А.В.; Соколовский А.В.; Тарасенко А.Н.; Трофимов А.С.; Узловский А.А.; Халимон B.Л.; Штуко А.А.; Крючков И.А.; Ермолин В.И.; Быков C.Л.; Колобродов К.А.; Корзанов О.В.; Ларионов И.Ф.; Ляшенко К.И.; Михалин В.К.; ст. с-т Попов В.А.; Разумов А.А.; Серов А.С.; Шахов И.В.; Арчукова А.А.; Гильманова P.P.; Игнатьева Н.В.; Клокотова М.А.; Корзанова Е.И.; Пырьева Л.А.; Сатарова В.И.; Трофимова Д.С.; Хорошова Л.Н.; Цвиринько А.И.; Шагун О.Ю.; Гурар Л.И.; Сулейманов Б.Р.; Столяр И.В.

Сотрудники средств массовой информации (девять человек): Рунков Д.А.; Денисов В.В.; Сойдов А.А.; Лужецкий М.В.; Обухов П.К.; Пестов О.М.; Ржевский В.В.; Суранов А.А.; Толстов Е.В.

Международная общественная организация «Справедливая помощь» (один человек) : исполнительный директор фонда Глинка Е.П. (известная как Доктор Лиза).

Федеральные государственные гражданские служащие (два человека): директор департамента культуры Министерства обороны России Губанков А.Н.; Бадрутдинова О.Т.

Военнослужащие (восемь человек): генерал-лейтенант Халилов В.М.(художественный руководитель ансамбля имени Александрова); полковник Хасанов А.Б.; полковник Ваганов Н.И.; полковник Иванов А.Ю.; подполковник Колосовский А.В.; майор Долинский А.И.; полковник Негруб А.Н.; капитан Абросимов С.С.

Члены экипажа Ту-154 85572 (восемь человек): КВС майор Волков Р.А.; капитан Ровенский А.С.; штурман подполковник Петухов А.Н.; штурман капитан Мамонов А.В.; бортинженер старший лейтенант Парикмахеров В.Н.; бортинженер майор Трегубов В.А.; бортмеханик старший лейтенант Сушков B.C.; бортпереводчик старший лейтенант Суханов А.О.

25 декабря 2016 года стал для России черным днем календаря. Оборонное ведомство составило списки всех, кто летел на злополучном самолете министерства, упавшем в море в районе Сочи. Перечень жертв авиакатастрофы Минобороны опубликовало на своей официальной интернет-странице. Телефон горячей линии для родственников и близких: 8-800-100-18-86.

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