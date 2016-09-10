Актриса театра и кино Ирина Ефремова умерла в своей квартире в Москве

Точную причину смерти женщины установит экспертиза. По предварительной информации, Ефремова скончалась из-за сердечной недостаточности.

Кроме популярного сериала «Две судьбы», Ирина Ефремова снималась также в фильме "Четыре таксиста и собака" и других телепроектах. В целом её фильмография насчитывает 26 ролей. Она работала в столичном Русском психологическом театре.

Смерть актрисы не имеет криминального характера, - сообщал сегодня источник в правоохранительных органах столицы. Она найдена мертвой в своей квартире, вероятно, у Ефремовой случился сердечный приступ, и рядом не было никого, кто бы мог оказать ей помощь.

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А. Замятина