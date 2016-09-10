Актриса театра и кино Ирина Ефремова умерла в своей квартире в Москве
53-летння актриса Ирина Ефремова, известная широкой публике по сериалу «Две судьбы», была найдена в субботу вечером мертвой в квартире в центре Москвы. Артистка проживала в доме на Зоологической улице а.
Точную причину смерти женщины установит экспертиза. По предварительной информации, Ефремова скончалась из-за сердечной недостаточности.
Кроме популярного сериала «Две судьбы», Ирина Ефремова
снималась также в фильме "Четыре таксиста и собака" и других
телепроектах. В целом её фильмография насчитывает 26 ролей. Она работала в
столичном Русском психологическом театре.
Смерть актрисы не имеет криминального характера, -
сообщал сегодня источник в правоохранительных органах столицы. Она найдена
мертвой в своей квартире, вероятно, у Ефремовой случился сердечный приступ, и
рядом не было никого, кто бы мог оказать ей помощь.
Текст:
А. Замятина