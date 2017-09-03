В Воронежской области между собой столкнулись грузовик и семь легковушек

В результате столкновения грузовика и семи легковых автомобилей в Воронежской области пострадали люди – четыре человека. Это сообщение принадлежит правоохранительным органам.







Текст сообщения носит следующий характер: - "в Воронежской области в Бобровском районе произошло попутное столкновение грузовика и семи легковых автомобилей с последующим возгоранием четырех автомобилей. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе один ребенок, который госпитализирован в тяжелом состоянии".





Обратим внимание, что движение автотранспорта не перекрывалось.





Что касается причины ДТП – это отказ тормозной системы грузовика.





Обратим внимание, что на месте происшествия активно работают полицейские. Им помогают представители экстренных служб.





Текст: Т. Сокот



