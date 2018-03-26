Критика в свой адрес: как ее обратить себе на пользу

Какая бывает критика?



Критика по своей природе бывает разная, например, потребительская, политическая, экономическая, этическая, социологическая, психологическая и т. д. В широком смысле мы классифицируем критику как негативное или позитивное решение.





Когда человек критикует вашу работу положительно, вы знаете о своих недостатках и недостатках и в то же время получаете поддержку за свою хорошую работу. Это дает вам возможность работать над ошибками и улучшить работу в будущем.





Что касается отрицательной критики, она имеет непосредственное отношение к недостаткам и ошибкам, ложным обвинениям, чернит чей-то образ по причине чистой вражды. Это скорее клевета, чем просто комментирование. Комментарий обычно обескураживает каждый аспект работы, предоставляя ложную информацию целевой аудитории. Критика наносит вред человеку, дает плохую оценку на рынке. Негативная критика часто делается намеренно, чтобы ослабить образ человека/фирму, который наносится большой вред.





Почему люди делают негативные критические замечания?

Люди делают отрицательную критику из зависти, и они, как правило, «больны» и просто хотят причинить беспокойство, чаще всего идея - разочарование и недоумение человека. Дискредитируя работу людей и выдавая иррациональные обвинения, направлен на уничтожение рынка.

Как определить, когда вы критикуете отрицательно?





Чтобы идентифицировать людей, которые критикуют вас негативно, важно понять недостатки этого человека и свои, естественно, или идентифицировать своих врагов. Вы должны знать, какая критика серьезно воспринимается и требует ответа, а какой необходимо избегать.





Зачем нужно критиковать человека?

Далеко не каждый любит выслушивать критику в свой адрес. Однако, дело в том, что она необходима, потому что в такой способ человек не только развивается, но и совершенствуется. Выслушать критику, даже если она конструктивна, всегда очень сложно. Чтобы научиться критиковать и адекватно отвечать на критику, не унижайте себя и своего собеседника.





Как нужно реагировать на критику?

В первую очередь организуйте конструктивный диалог. Если хотите превратить критику в конструктивный диалог, попробуйте сделать паузу. Вы не должны давать отпор собеседнику, защищать и оправдывать себя. Вместо того, чтобы быть грубым, успокойтесь, вздохните. Эта короткая пауза поможет вам не только успокоиться, но и подготовиться послушать собеседника. Возможность сделать паузу говорит собеседнику, что вы уверены и вы можете контролировать себя. Ни в коем случае критику не следует игнорировать, особенно если вы работаете с небольшой фирмой. Дело в том, что малые предприятия имеют большее влияние в результате негативных комментариев, поэтому реагируйте на них правильно, так как критика – это отличный шанс наладить отношения. Если вы можете превратить негативную критику в позитивную, тогда вы победитель. Если вы не понимаете как себя вести когда вас критикуют, тогда постарайтесь воспользоваться вот этими советами.





Нечего защищаться

Максимально обращаем свое внимание на эмоции. Думаем, почему же нам так неприятно слышать критику. Вам в какой-то мере стыдно или Вы себя чувствуете как-то неловко? Нечего расстраиваться, Вы что думаете, что ваши старания кто-то оценит? Это своего рода защитная реакция. Она, оказывается, вполне естественна, но в этой ситуации от нее только вред, нежели польза. Стараемся не давать чувствам взять над вами верх.

Просто не раздражайтесь, выслушайте собеседника и дайте себе время, чтобы обдумать свой ответ.





Пишим, что услышали

Остыли, тогда снова вернитесь к своим записям. В какой-то степени, вы не только осмыслите критику, но и максимально поймете, есть ли у вас какие-то вопросы дополнительного характера.





Оцениваем, насколько справедлива критика

Довольно часто руководитель пытается вам помочь, стараясь хоть как-то улучшить работу. Однако, такие бывают случаи, что критика необоснованна. Вот тогда стараемся объективно оценивать проблемы, с которыми человек столкнулся.





В том случае, если ваш начальник вас не просто ругает, но объясняет, что он может сделать, чтобы вам работалось лучше, прислушайтесь к тому, что он говорит. Если критика несправедлива, тогда ссылайтесь на факторы, которые вы не можете проконтролировать, не позволяя себя запугать или сломить дух. В том случае, если ситуация повторяется очень часто, думаем нужна ли такая работа.





Концентрируемся на фактах, не обращаем внимание на чувства. Когда ваш начальник говорит, что нужно улучшить организационные навыки, уточняем, что он имеет в виду, и просим привести пример.

Если спросить: «Как мне поступить по-другому, чтобы изменить качество работы?» В там случае вы будете точно знать, над чем трудиться. Вы точно в пустую время не потратите, да и силы сохраните.





Попросим о помощи

Есть препятствия в работе, тогда об этом говорим. Вам необходимо дополнительное обучение или существуют факторы, которые не известны вашему начальнику. Возможно, это проблемы личного характера или вы заняты большим проектом, который отнимает ваши силы и время. Постарайтесь обсудить эти препятствия. Следующий шаг – нужно принять решение, чтобы их преодолеть.





Составляем план действий

Осознали, что нужно что-то изменить в работе, подумайте, что предпринять, чтобы преодолеть препятствия. Вы уверенны, что не повторите ошибку? Как же вы проследите за развитием своего нового навыка? Постарайтесь составить детальный план со сроками, чтобы ничего не забыть и уделить время своему прогрессу. И только через некоторое время проинформируйте свое начальство, что достигли прогресса.

Далеко не каждый уверен в том, что начальнику нужно сообщать о своих успехах. Нечего бояться этого делать. Пройдет месяц, второй, попросите своего руководителя о встрече, обсудите свой прогресс, поспрашивайте его о дополнительных замечаниях. Да, если он хороший руководитель, он ничего никогда не откажет.





Текст: Т. Сокот