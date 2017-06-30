В Норвегии убийца 77 человек пожаловался, что его слишком изолировали в тюрьме

Напомним, недавно норвежец, который на почве расовой нетерпимости в 2011 году совершил двойной теракт, в ходе которого погибли 77 человек, недавно по каким-то причинам решил изменить имя и фамилию. Теперь по паспорту он – Фотольф Хансен.



Ранее в текущем месяце антимусульманский праворадикальный экстремист подал апелляцию в Верховный суд Норвегии касательно условий его пребывания в исправительном учреждении. Но судебный орган 8 июня принял решение ее не принимать, не найдя для этого каких-либо оснований. Теперь же Брейвик-Хансен намерен обратиться с просьбой об улучшении условий содержания в тюрьме в ЕСПЧ, расположенный во французском Страсбурге. Об этом заявил один из правозащитников заключенного Эйстан Сторрвик.

«Суть нашей жалобы состоит в том, что мы протестуем против излишнего уровня изолированности и того, что такая изоляция длилась долгое время», – заявил Сторрвик, выступая перед норвежскими медийщиками.

Текст: Е. Скобелева