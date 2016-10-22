Охотнадзор: поиски амурского тигра возле жилых кварталов Владивостока продолжаются

На днях в полицию поступило сообщение о том, в маленьком лесном массиве, который примыкает к жилым кварталам Владивостока, вроде как видели амурского тигра. Это сообщение Дальневосточного филиала центра "Амурский тигр".







В свою очередь пресс-секретарь филиала центра Альбина Кабалик сообщила следующую информацию: "На месте работает группа нашего центра во главе с директором Сергеем Арамилевым и представители охотнадзора. Пока данных о том, что хищник действительно посетил Владивосток, нет".





Информацию прокомментировали в пресс-службе УМВД по Приморскому краю. Здесь тоже обратили внимание на то, что ночью в дежурную часть УМВД по городу Владивостоку поступило сообщение жителя краевого центра о том, что был замечен амурский тигр. Его вроде как видели на улице Выселковой, район Рудневского моста.





Также в органы внутренних дел поступило еще одно сообщение очевидца. Заявитель сообщил, что он видел как животное передвигалось в районе объездной дороги Бородинская - Иртышская.





В пресс-службе об этом возможном амурском тигре сообщили следующее: - "На место незамедлительно направлены наряды полиции. Полицейские рекомендуют гражданам соблюдать осторожность. О фактах обнаружения хищника следует сообщать в органы внутренних дел".





Несколько слов о районе, где, предположительно, заметили хищника. Он примыкает к пригородным лесам. Здесь расположены несколько "спальных" микрорайонов. Есть и крупные предприятия. Напомним, что именно в этом районе в 1986 году обнаружены были следы тигра прямо на троллейбусной остановке.





Несколько недель назад подобные сообщения о том, что был обнаружен в городе - спутнике Владивостока Артеме. Он находится в пределах 40 км от столицы Приморья. Здесь камерой автомобильного регистратора был зафиксирован перебегавший дорогу крупный хищник. Его экологи считают молодым тигром. Однако и тогда поиски хищника или его следов не увенчались успехом.





Текст:

Т. Сокот



