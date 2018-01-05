На полуострове Камчатка активен вулкан Ключевской

На полуострове Камчатке активен оказался самый высокий активный вулкан на Евразийском материке – Ключевской. Его возраст около 7000 лет. Он снова на днях выбросил столб пепла, высота которого составила до шести километров над уровнем моря, информирует общественность представители Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).



В СМИ по этому поводу представлена следующая информация: - «Ключевской вулкан выбросил пепел на высоту до шести тысяч метров. Пепловое облако распространилось примерно в 40 километрах к востоку от вулкана».

На официальном сайте Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Камчатскому краю было оставлено сообщение о том, что учитывая направление ветра, пепловый шлейф начал активно распространятся. Он двигается в пределах 40 километров в восточном, юго-восточном направлении от вулкана.

Поэтому международные трассы полётов самолётов в районе вулкана Ключевского не актуальны. Зарегистрированные туристические группы в этом районе отсутствуют.





В результате, было принято решение присвоить вулкану «оранжевый» код авиационной опасности.





Текст: Т. Сокот



