В Амстердаме в толпу людей врезалась машина. Есть потерпевшие

Произошел инцидент возле здания центрального железнодорожного вокзала Амстердама. Легковушка влетела в гущу людей. По предварительным данным, повреждения получили пятеро людей, двоих госпитализировали медики «скорой», прибывшие на место происшествия.



Дело обстояло так. Один из водителей припарковался в запрещенном месте. К нему подошли полицейские. Автомобилист предпринял попытку выехать, но сбил нескольких пешеходов. После этого врезался в стену.

По данным полиции, в результате наезда легкового автомобиля пострадало пятеро человек. Двух увезла в больницу карета «скорой», еще троим потерпевшим оказали необходиму. Медицинскую помощь на месте происшествия. Водитель задержан, ведется допрос. Также специалисты осматривают транспортное средство, давившее людей. Неизвестно, рассматривается ли версия теракта.

В контексте случившегося в Амстердаме напомним о недавнем трагическом происшествии в центре Лондона. В британской столице. На Таймс-сквер, легковой автомобиль врезался в прохожих, прогуливающихся по тротуару. В итоге один человек погиб.

Текст: Е. Скобелева