В Амстердаме в толпу людей врезалась машина. Есть потерпевшие
В столице Нидерландов ЧП: пять людей получили травмы разной степени сложности в результате наезда на толпу пешеходов автомобиля.
Произошел
инцидент возле здания центрального железнодорожного вокзала Амстердама.
Легковушка влетела в гущу людей. По предварительным данным, повреждения
получили пятеро людей, двоих госпитализировали медики «скорой», прибывшие на
место происшествия.
Дело обстояло так. Один из водителей припарковался в запрещенном месте. К нему подошли полицейские. Автомобилист предпринял попытку выехать, но сбил нескольких пешеходов. После этого врезался в стену.
По данным полиции, в результате наезда легкового автомобиля пострадало пятеро человек. Двух увезла в больницу карета «скорой», еще троим потерпевшим оказали необходиму. Медицинскую помощь на месте происшествия. Водитель задержан, ведется допрос. Также специалисты осматривают транспортное средство, давившее людей. Неизвестно, рассматривается ли версия теракта.
В контексте случившегося в Амстердаме напомним о недавнем трагическом происшествии в центре Лондона. В британской столице. На Таймс-сквер, легковой автомобиль врезался в прохожих, прогуливающихся по тротуару. В итоге один человек погиб.
Текст: Е. Скобелева