На НПЗ, Италия, прогремел мощный взрыв

О происшествии известно, что в небо сначала взметнулся огненный столб. Его высота составила несколько десятков метров. Потом место происшествия окутал густой черный дым. Тушили огонь несколько десятков пожарных машин.

Авария случилась на принадлежащем компании ENI предприятии, город Саннадзаро-де-Бургонди, область Ломбардия. Это самое крупное НПЗ в стране.

Инцидент причинил огромный материальный ущерб. Пострадавшие в результате в результате случившегося отсутствуют.

Мощный взрыв, который спровоцировал сильный пожар, прогремел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), провинция Павия, север Италии.

ЧП случилось на одном из самых крупных нефтеперерабатывающих предприятий страны. В результате инцидента пострадавшие отсутствуют.

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