Ученые развеяли миф, который касался биопластика





Специалисты пришли к выводу, что биопластики на основе целлюлозы, крахмала или иных биоматериалов по степени токсичности сопоставимы с пластиками, которые созданы на основе нефти.

Входе изучения влияния обычного пластика и биопластика на бактерии вида Allivibrio fischeri, обладающие люминисценцией, ученые пришли к выводу, что образцы оказали на эти бактерии один и тот же эффект, который по их мнению проявляется в более слабом свечении.

Текст: Т. Сокот



