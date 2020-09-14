Прогноз ученого о новом ледниковом периоде на Земле





Эксперт вместе с коллегами - автор исследования влияния муссонов на климат и развитие динозавров 10 млн лет назад. Ученые активно использовали теорию инженера из Сербии Милутина Миланковича на предмет колебаний количества солнечного света и радиации на Земле в течение долгого времени из-за периодических изменений угла наклона земной оси к плоскости ее орбиты.

Масаюки Икэда, ссылаясь на теорию серба, считает, что «Новый ледниковый период наступит через 100 тысяч лет, но это зависит от человеческого фактора эмиссии углекислого газа».

По мнению японского ученого сейчас главное понять, что «мы на пике цикла длительностью 10 миллионов лет с прохладным интенсивно-муссонным климатом и низкой концентрацией в атмосфере углекислого газа».

В последующие миллионы лет будет благоприятное время для биологических организмов, привыкших к влажному прохладному климату. Он считает, что тенденция похолодания в течение нынешней Кайнозойской эры продолжится.

Эдика сказал, что «Механизм Миланковича продолжает действовать в истории Земли, мы попытаемся найти связь между этим механизмом и эволюцией климата и экосистем». .Он отметил, что снижение концентрации углекислого газа и похолодание климата с сильными муссонами привели к росту размеров динозавров.

Поэтому сейчас многочисленные исследования японских экспертов сосредоточены на том, какое влияние цикл длинной 10 млн лет оказал на эволюцию динозавров, а также иных млекопитающих и растений.

Текст: Т. Сокот



