В детском «Евровидении» первое место завоевала певица из Грузии

Кстати, данная победа стала третьей для Грузии в детском "Евровидении" за время участия страны в конкурсе. Представители Грузии начали выступать на европейском музыкально-песенном состязании с 2007 года.

10-летняя Мариам набрала 239 баллов, что обеспечило ей первое место. Вторым стал дуэт Мэри Варданян и Анаит Адамян из Армении, они получили 232 балла. Третье место – у итальянки Фиаммы Бочча, которая заработала 209 баллов. Россию на детском «Евровидении» представлял проект – «Живая вода» от «Академии популярной музыки Игоря Крутого». Российские юные таланты в этом году заняли четвёртое место.

Текст: Е. Скобелева