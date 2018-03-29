Учеными из США создан чип, который усиливает память человека

Об этом достижении общественность проинформировал сотрудник университета Уэйк-Форест, сообщив следующее: - "мы показали, что мы можем "влезть" в память человека, усилить ее и заставить мозг ее запомнить". Он пояснил, что даже в том случае, если у человека нарушена работа памяти, то даже в этом случае ученые способны обойти неправильно работающие участки. Для этого активно используются исправные цепочки нейронов.



Также было сказано, что на протяжении последних 10 лет нейрофизиологи совершили практически настоящий прорыв в области создания нейроинтерфейсов. Они не только протестировали микрочипы, позволяющие подключать к мозгу человека и животных киберконечности, искусственные глаза и иные органы чувств, которых в природе отсутствуют. Это ренгеновизоры и тепловизоры.

Текст: Т. Сокот



