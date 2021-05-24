Насколько велико влияние британских фермеров на торговые сделки?
24.05.2021 10:21 / Экономика / Прочли: 278 человек
Не связывайтесь с фермерами. Это сообщение, которое правительство до сих пор непреднамеренно отправляло в отношении торговой политики.Хотя внимание приковано к судьбе переговоров между Великобританией и Австралией, стоит задуматься о том, что произошло с сделкой между США и Великобританией.
Когда-то это считалось главным призом свободной торговли после Брексита. Прогресс при администрации Трампа был относительно быстрым. Однако британское фермерское лобби скрыли усилия, чтобы изменить мнение сельских депутатов-консерваторов, сосредоточив внимание на том, что они считали угрозой импорта США, придерживаясь различных пищевых стандартов.
Фундаментальный момент здесь в том, что эти усилия сработали. Это задержало быструю сделку.
Сенатор-англофил Роб Портман спросил торгового представителя США Кэтрин Тай, можно ли быстро заключить сделку.
«С моей точки зрения, важно продумать некоторые задачи, сейчас некоторые вопросы выхода Великобритании из ЕС решены.
«Отмечу, что я слышу много опасений от членов Конгресса по поводу ситуации в Северной Ирландии. Это то, что мы отслеживаем с точки зрения шагов вперед с Великобританией по соглашению».
Великобритания и США не могут заключить мини-торговую сделку из-за ухода Трампа.
Речь королевы, возможно, негласно признала эту реальность, отметив, что министры «углубят торговые связи в Персидском заливе, Африке и Индо-Тихоокеанском регионе», без упоминания США.
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