Должник банка грозился взорвать финучреждение в Москве
Столичные полицейские задержали 34-летнего жителя Подмосковья. Мужчина угрожал взорвать отделение банка, поскольку не мог погасить оформленный в нем кредит. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
Мужчина, ранее взявший кредит в банке, пришел в отделение
с предметом, визуально похожим на взрывное устройство. Он стал угрожать взорвать
отделение из-за того, что не имеет возможности выплатить долг.
Из службы безопасности банка позвонили в полицию. На
место вызова прибыли сотрудники правоохранительных органов. Стражи порядка задержали
мужчину и обследовали потенциально опасную территорию, перед этим эвакуировав более
полторы тысячи человек. Дело в том, что отделение банка, куда пришел «взрыватель»,
работает в торговом центре. Поэтому проводилась массовая эвакуация всех
посетителей.
При осмотре помещения банковского отделения и других
помещений ТЦ взрывчатки специалисты не нашли. Задержанного злоумышленника отпустили
под подписку о невыезде, ведь ранее мужчина не имел судимостей и каких-либо
проблем с законом. Расследование уголовного дела будет продолжено.
Текст: Е. Скобелева