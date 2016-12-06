Должник банка грозился взорвать финучреждение в Москве

Мужчина, ранее взявший кредит в банке, пришел в отделение с предметом, визуально похожим на взрывное устройство. Он стал угрожать взорвать отделение из-за того, что не имеет возможности выплатить долг.



Из службы безопасности банка позвонили в полицию. На место вызова прибыли сотрудники правоохранительных органов. Стражи порядка задержали мужчину и обследовали потенциально опасную территорию, перед этим эвакуировав более полторы тысячи человек. Дело в том, что отделение банка, куда пришел «взрыватель», работает в торговом центре. Поэтому проводилась массовая эвакуация всех посетителей.

При осмотре помещения банковского отделения и других помещений ТЦ взрывчатки специалисты не нашли. Задержанного злоумышленника отпустили под подписку о невыезде, ведь ранее мужчина не имел судимостей и каких-либо проблем с законом. Расследование уголовного дела будет продолжено.

Текст: Е. Скобелева