В Камеруне сошел с путей битком набитый пассажирами поезд

Техногенная катастрофа – сход с рельсов пассажирского поезда, до отказа заполненного людьми, – потрясла в субботу, 22 октября, Камерун. Случилась масштабная авария в нескольких минутах пути от железнодорожного вокзала города Эсека, ориентировочно в 120 километрах к западу от столицы африканской республики Яунде.



Количество погибших вследствие сегодняшнего транспортного происшествия в Камеруне выросло до 73. Тела жертв крушения пассажирского состава доставали спасатели, выдвинувшиеся на поисково-спасательные работы. Как пишут местные СМИ, в поезде ехало порядка 1,3 тысячи людей в то время, как он рассчитан максимум на шестьсот...

Нагрузка на железные дороги в Камеруне увеличилась в разы по той причине, что из-за проливных дождей оползни размыли автомобильные дороги.

Текст: Е. Скобелева