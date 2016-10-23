В Камеруне сошел с путей битком набитый пассажирами поезд
Число жертв крушения состава за сутки возросло до 73 человек.
Техногенная
катастрофа – сход с рельсов пассажирского поезда, до отказа заполненного
людьми, – потрясла в субботу, 22 октября, Камерун. Случилась масштабная авария в нескольких минутах
пути от железнодорожного вокзала города Эсека, ориентировочно в 120 километрах
к западу от столицы африканской республики Яунде.
Количество погибших вследствие сегодняшнего транспортного происшествия в Камеруне выросло до 73. Тела жертв крушения пассажирского состава доставали спасатели, выдвинувшиеся на поисково-спасательные работы. Как пишут местные СМИ, в поезде ехало порядка 1,3 тысячи людей в то время, как он рассчитан максимум на шестьсот...
Нагрузка на железные дороги в Камеруне увеличилась в разы по той причине, что из-за
проливных дождей оползни размыли автомобильные дороги.
Текст: Е. Скобелева