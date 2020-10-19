О том, что в Москве после коронавируса заработало 90% предприятий





Так среди них 71% начали работать с некоторыми ограничениями. 19% продолжили свою работу как раньше. Вместе с тем, 53% фирм оказались вынуждены уволить часть своих сотрудников. Из них 22% отказались от больше половины рабочих. Еще 17% в сложившейся ситуации сократили зарплаты.

По данным опроса, 56% компаний не имеют возможности вернуться к прежнему уровню выручки. Еще 22% признались, что их доходы существенно упали.

Текст: Т. Сокот



