Коронавирус: локализация пандемии в Индии превращается в человеческую трагедию

В восходящем жаре Гутам Лал Мина ходил на макадамах в своих сандалиях в восходящем жаре. Он сказал, что выжил на воде и печенье. В Гуджарате Мина зарабатывал до 400 рупий (5,34 доллара США; 4,29 доллара США) в день и отправлял большую часть своих доходов домой. Работа и заработная плата иссякли после того, как Индия объявила 21-дневную блокировку с уведомлением за четыре часа в полночь 24 марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса. (Индия сообщила о более чем 1000 случаях заболевания Covid-19 и 27 смертельных случаях.) Закрытие всего транспорта означало, что он был вынужден путешествовать пешком.







«Я прошел весь день и прошел всю ночь. Какой у меня был выбор? У меня было мало денег и почти не было еды», - сказал Мина. Его голос был хриплым и напряженным. Он был не один. По всей Индии миллионы рабочих-мигрантов покидают закрытые города и отправляются в свои деревни.





Эти неформальные работники являются основой экономики большого города, среди прочего, строя дома, готовя еду, обслуживая закусочные, доставляя еду на дом, подстригая волосы в салонах, изготавливая автомобили, сантехнические туалеты и доставляя газеты. Спасаясь от бедности в своих деревнях, большинство из примерно 100 миллионов из них живут в убогих жилищах в переполненных городских гетто и стремятся к мобильности.





Текст: Т. Сокот



