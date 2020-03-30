Коронавирус: локализация пандемии в Индии превращается в человеческую трагедию
30.03.2020 10:54 / Общество / Прочли: 427 человек
Миллионы рабочих не соблюдают комендантский час и возвращаются домой.
В восходящем жаре Гутам Лал Мина ходил на макадамах в своих сандалиях в восходящем жаре. Он сказал, что выжил на воде и печенье. В Гуджарате Мина зарабатывал до 400 рупий (5,34 доллара США; 4,29 доллара США) в день и отправлял большую часть своих доходов домой. Работа и заработная плата иссякли после того, как Индия объявила 21-дневную блокировку с уведомлением за четыре часа в полночь 24 марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса. (Индия сообщила о более чем 1000 случаях заболевания Covid-19 и 27 смертельных случаях.) Закрытие всего транспорта означало, что он был вынужден путешествовать пешком.
«Я прошел весь день и прошел всю ночь. Какой у меня был выбор? У меня было мало денег и почти не было еды», - сказал Мина. Его голос был хриплым и напряженным. Он был не один. По всей Индии миллионы рабочих-мигрантов покидают закрытые города и отправляются в свои деревни.
Эти неформальные работники являются основой экономики большого города, среди прочего, строя дома, готовя еду, обслуживая закусочные, доставляя еду на дом, подстригая волосы в салонах, изготавливая автомобили, сантехнические туалеты и доставляя газеты. Спасаясь от бедности в своих деревнях, большинство из примерно 100 миллионов из них живут в убогих жилищах в переполненных городских гетто и стремятся к мобильности.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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