Эмма Уотсон собирается идти под венец с бойфрендом, который на десять лет старше нее

Уотсон отличается от многих своих коллег по актерскому ремеслу излишней скромностью и старательно скрывает от публики свою личную жизнь. Но в желтую прессу просочилась информация о том, что звезда последней экранизации «Красавицы и чудовища» в самом близком времени собирается пойти к алтарю со своим избранником, пребывающим пока что в статусе бойфренда.



Якобы 27-летняя артистка и ее возлюбленный Уильям Мак Найт, которому 36 лет, планируют сыграть свадьбу уже нынешним летом. Об этом газетчикам сообщил инсайдер, который входит в близкое окружение сладкой парочки. Источник отметил: «Эмма рассказывает друзьям, что они с Маком обменяются клятвами на океанском побережье Биг Сюр в конце лета». Инсайдеру известны даже такие подробности, что жених и невеста планируют классическое свадебное торжество, с белыми цветами, оркестром и приемом для гостей в роскошной гостинице. Также вхожий в круг знакомых Эммы Уотсон заверил, что английская барышня влюблена по самые уши.

В то же время официальный представитель молодой актрисы никак не комментирует ее матримониальные планы.

Отметим, что молодой человек Эммы – далек от киношного или шоу-бизнеса. У Найта есть свой бизнес в сфере технологий.

Текст: Е. Скобелева