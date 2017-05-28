Эмма Уотсон собирается идти под венец с бойфрендом, который на десять лет старше нее
В Британии на страницах таблоидов активно распространяется слух, что актриса Эмма Уотсон, популярность которой принесла роль Гермионы в серии фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере, в скором времени выйдет замуж.
Уотсон отличается от многих своих коллег по
актерскому ремеслу излишней скромностью
и старательно скрывает от публики свою личную жизнь. Но в желтую прессу
просочилась информация о том, что звезда последней экранизации «Красавицы и
чудовища» в самом близком времени собирается пойти к алтарю со своим
избранником, пребывающим пока что в статусе бойфренда.
Якобы 27-летняя артистка и ее возлюбленный Уильям
Мак Найт, которому 36 лет, планируют сыграть свадьбу уже нынешним летом. Об
этом газетчикам сообщил инсайдер, который входит в близкое окружение сладкой
парочки. Источник отметил: «Эмма рассказывает друзьям, что они с Маком
обменяются клятвами на океанском побережье Биг Сюр в конце лета». Инсайдеру
известны даже такие подробности, что жених и невеста планируют классическое
свадебное торжество, с белыми цветами, оркестром и приемом для гостей в
роскошной гостинице. Также вхожий в круг знакомых Эммы Уотсон заверил, что
английская барышня влюблена по самые уши.
В то же время официальный представитель молодой
актрисы никак не комментирует ее матримониальные планы.
Отметим, что молодой человек Эммы – далек от
киношного или шоу-бизнеса. У Найта есть свой бизнес в сфере технологий.
Текст: Е. Скобелева