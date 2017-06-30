Два человека стали жертвами грозы в Московском регионе

В результате грозы в Московском регионе пострадали два человека погибли девять. Это сообщение принадлежит экстренным службам.







В СМИ представлена следующая информация: - "В Москве один человек погиб, еще девятерым потребовалась медицинская помощь". В результате случившегося пятеро пострадавших госпитализированы. Четверо человек получили на месте происшествия всю необходимую помощь.





Несколько слов о происшествии, которое произошло в Дмитровском районе Подмосковья. В результате от удара молнии погиб один человек. Молния оказалась причиной пожара в частном доме, Наро-Фоминский район Подмосковья. Возгорание быстро ликвидировали. Хорошо, что обошлось без пострадавших.





В Гидрометцентре и МЧС предупредили общественность о предстоящем ненастье. Речь идет о граде, ливне и порывистом ветре. Сначала речь шла о порывах до 20 метров в секунду.





В пятницу МЧС несколько раз рассылало экстренные предупреждения, в которых была выражена просьба, чтобы во время непогоды укрываться в капитальных строениях.





За несколько часов до стихии представители московского главка МЧС распространил информацию о штормовом предупреждении, которое было связано с тем, что Росгидромет скорректировал прогноз о порывах ветра. Они будут в пределах 24 метров в секунду.





В ГИБДД посоветовали общественности воздержаться от поездок. Поскольку проливной дождь продолжается, то ситуация на магистралях и дорогах дорогах ухудшилась. Обратим внимание, что загруженность столичных трасс по шкале "Яндекс. Пробок" специалисты оценили в восемь баллов. В вечерний час пик пробки могут достигнуть в пределах девяти баллов.





Дождь – причина столь существенного роста числа мелких ДТП. Это сообщение представителей экстренных служб. Здесь сообщили, что ливень оказался очень сильным. Он подтопил по меньшей мере пять участков дорог.

В экстренных службах обратили внимание на то, что ветер оказался очень сильным. Он повалил более 40 деревьев. Синоптики уверяют, что такая погода в столичном регионе сохраниться до 03:00 мск 1 июля.





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Т. Сокот



