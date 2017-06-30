Британка купила для маленькой дочки упаковку винограда, в котором прятался паук черная вдова
Черная вдова – одно из самых ядовитых животных на планете.
В Великобритании, в городе Кодденхем, расположенном в
графстве Саффолк, разразился гастрономический скандал. 33-летняя мать Кимберли
Сеймур купила в местном супермаркете упаковку темного винограда для своей
маленькой дочери, положила фрукты в контейнер холодильника и, замотавшись,
забыла о покупке на некоторое время. В итоге виноград почти неделю пролежал в
холодильнике. Когда женщина о нем вспомнила и решила помыть немного виноградин
для девятилетней дочери, то с удивлением обнаружила, что все виноградинки в
пачке опутаны паутиной. То, что женщина увидела далее, ужасает. Она заметила,
что в уголке упаковки притаился паук, на спинке у которого красуются красные
капельки. А это, как известно, отличительная черта вида пауков черная вдова, яд
которых смертелен.
Дабы подтвердить свои догадки, Кимберли сделала звонок в Фонд дикой природы Саффолка и проконсультировалась с тамошними специалистами. Там ей сообщили, что по всей вероятности она действительно видит перед собой черную вдову – одного из самых опасных в мире пауков. Это же госпоже Сеймур сказали и когда она позвонила к эксперту из канадского университета в Торонто.
В сети магазинов. Куда покупательница обратилась за разъяснениями, уверили, что проверят полученную информацию и найдут виновных. В супермаркете твердят, что все фрукты и овощи. Которые они продают в своих отделах, тщательно чистятся и проверяются сотрудниками перед тем. Как выставляются на полки. «Каждую неделю мы реализуем около миллиона гроздей винограда. И наши производители на совесть трудятся, чтобы очистить продукт. Мы непременно разберемся в этой ситуации, проведем беседы с поставщиками и установим, кто виновен в том, что в винограде оказался ядовитый паук», – пообещали в торговой точке.
Текст: Е. Скобелева