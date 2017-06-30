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Британка купила для маленькой дочки упаковку винограда, в котором прятался паук черная вдова

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Британка купила для маленькой дочки упаковку винограда, в котором прятался паук черная вдова

30.06.2017 19:48 / Общество / Прочли: 271 человек

Черная вдова – одно из самых ядовитых животных на планете.

В Великобритании, в городе Кодденхем, расположенном в графстве Саффолк, разразился гастрономический скандал. 33-летняя мать Кимберли Сеймур купила в местном супермаркете упаковку темного винограда для своей маленькой дочери, положила фрукты в контейнер холодильника и, замотавшись, забыла о покупке на некоторое время. В итоге виноград почти неделю пролежал в холодильнике. Когда женщина о нем вспомнила и решила помыть немного виноградин для девятилетней дочери, то с удивлением обнаружила, что все виноградинки в пачке опутаны паутиной. То, что женщина увидела далее, ужасает. Она заметила, что в уголке упаковки притаился паук, на спинке у которого красуются красные капельки. А это, как известно, отличительная черта вида пауков черная вдова, яд которых смертелен.

Дабы подтвердить свои догадки, Кимберли сделала звонок в Фонд дикой природы Саффолка и проконсультировалась с тамошними специалистами. Там ей сообщили, что по всей вероятности она действительно видит перед собой черную вдову – одного из самых опасных в мире пауков. Это же госпоже Сеймур сказали и когда она позвонила к эксперту из канадского университета в Торонто.

В сети магазинов. Куда покупательница обратилась за разъяснениями, уверили, что проверят полученную информацию и найдут виновных. В супермаркете твердят, что все фрукты и овощи. Которые они продают в своих отделах, тщательно чистятся и проверяются сотрудниками перед тем. Как выставляются на полки. «Каждую неделю мы реализуем около миллиона гроздей винограда. И наши производители на совесть трудятся, чтобы очистить продукт. Мы непременно разберемся в этой ситуации, проведем беседы с поставщиками и установим, кто виновен в том, что в винограде оказался ядовитый паук», – пообещали в торговой точке.

Текст: Е. Скобелева 

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Источник: LadyVenus.ru
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