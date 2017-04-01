В результате наводнений на востоке Австралии есть жертвы - две женщины

В результате наводнений на востоке Австралии, которые были вызваны тропическим циклоном "Дебби", погибли две женщины.







Происшествие прокомментировали представители полиции штата Новый Южный Уэльс. Они сообщили, что утонула пожилая жительница городка Баррингбар и женщина, которая находилась в автомашине, унесенной мощным водным потоком в реку. Инцидент случился неподалеку от автострады Голдэн-Хайвэй.





Напомним, что циклон "Дебби" ударил во вторник по северо-восточным районам штата Квинсленд. Он уже давно потерял свою силу, вызвав ливневые дожди. Они в свою очередь спровоцировали к большому числу наводнений не только в этом штате, но и в соседнем Новом Южном Уэльсе.





Спасатели сообщили, что приблизительно 20 тыс. жителей Нового Южного Уэльса в минувшие дни покинули свои дома. Они спасались от воды. До сих пор они не смогли вернуться. Более 10 тыс. домов в этом штате и приблизительно 80 тыс. зданий в Квинсленде по-прежнему остались без электричества.









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Т. Сокот



