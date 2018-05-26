В мексиканском штате Гуанахуато нашли тела 11 человек

Трупы нашли в черных мешках. Рядом с одним из таких мешков правоохранители нашли письмо, содержащее угрозы.



Дальше проводилась процедура опознания убитых.

На протяжении первых двух месяцев текущего года в Мексике преступники убили более 4,2 тысяч человек.

Текст: Т. Сокот



