Международный аэропорт "Львов" признан лучшим в СНГ

Она получила известность в стране в девяностые, и за этот период осуществила множество масштабных проектов.

На территории сделали новый терминал для пассажиров, восстановили поврежденные элементы, реконструировали полосы. По окончанию всех работ площадь аэропорта составила сорок семь тысяч квадратных метров. Инновационные технологии позволяют пропускать две тысячи людей в час, а это довольно внушительная цифра. Терминал построили с соблюдением всех необходимых стандартов качества, а также требований. В Украине данное мероприятие провели впервые, поэтому сделано все очень качественно.

Особенности:

Скрытая охладительная система ИТ устройства Shroff, ее отличительной чертой можно считать равномерный наплыв холода, это считается очень выгодно и экономно.

Комплексное устройство, обеспечивающее надежность и длительный срок службы Cisco, его главным преимуществом можно считать интеграцию видеонаблюдательной системы, которая подает определенные сигналы работникам охраны здания аэропорта.

Инновации, которые применяли впервые:

IP ЧасофикацияMobatime обеспечивает определенный режим, подавая сигналы с помощью спутниковых антенн



IP Industronic. Это устройство обеспечивает тесную связь между всеми сотрудниками аэропорта. Помогает подавать звуковые сигналы на дальние расстояния. В командной работе это играет очень важную роль.



Награды, которыми удостоили аэропорт во Львове, еще раз подтверждают тот факт, что он на самом деле построен почти без изъянов и полностью заслуживает звание "Генподрядчик года" ( так считает Главная организация строителей Украины).

Помимо этого, как показали итоги совещания по информационным технологиям CiscoExpo 2012, аэропорт "Львов" считают самым лучшим во всей Европе. Труд людей, которые возвели его, полностью оправдан. На сегодняшний день аэропорт Львова считается самым надежным во всей Украине.

В настоящее время аэропорт "Львов" имени.Даниила Галицкого крупнейший является самым большим на Западной стороне Украины. Его пассажироток впечатляет – 576 тысяч человек.

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