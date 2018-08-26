Геологическая служба США: в Иране зафиксировано мощное землетрясение

Что касается эпицентра подземных толчков, он расположился вблизи границы с Ираком в пределах 87,8 км на северо-запад от иранского города Керманшах. Здесь проживают приблизительно 621 тысяча человек.



В настоящий момент данные о разрушениях и пострадавших отсутствуют.

Текст: Т. Сокот



