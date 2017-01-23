В Магаданской области временно ввели талоны на бензин
Бензин марки АИ-95 на автозаправочных станциях Магадана можно приобрести только по талонам. Как сообщает правительство региона, это временная мера, связанная с поломкой танкера, доставлявшего топливо на Колыму. На некоторое время оказалось ограниченным количество именно этого вида бензина.
Власти пояснили, что дефицита остальных видов
нефтепродуктов в Магаданской области не наблюдается. По официальной информации,
запасов топлива достаточно для удовлетворения потребителей в регионе.
В правительстве Магаданской области заверили, что цены на
бензины и дизельное топливо на АЗС в Магадане остаются на прежнем уровне: АИ-98
стоит 52,2 рублей за литр, АИ-95 – 47,27 рублей за литр, АИ-92 – 45,03 рублей,
дизельное топливо – 45,80 рублей за литр. В других населенных пунктах области цены тоже не
изменились.
Текст: Е. Скобелева