В Магаданской области временно ввели талоны на бензин

Власти пояснили, что дефицита остальных видов нефтепродуктов в Магаданской области не наблюдается. По официальной информации, запасов топлива достаточно для удовлетворения потребителей в регионе.



В правительстве Магаданской области заверили, что цены на бензины и дизельное топливо на АЗС в Магадане остаются на прежнем уровне: АИ-98 стоит 52,2 рублей за литр, АИ-95 – 47,27 рублей за литр, АИ-92 – 45,03 рублей, дизельное топливо – 45,80 рублей за литр. В других населенных пунктах области цены тоже не изменились.

Текст: Е. Скобелева