Ужас в Тамбовской области: юный любитель готики топором зарубил всю свою семью
17-летнего подростка подозревают в жестоком убийстве бабушки, отца и 14-летней сестры. По факту тройного убийства возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе СК России по Тамбовской области. Подозреваемый юноша, ученик ПТУ, задержан и дает показания.
В субботу, 14 января, в рабочем поселке Сосновка были
обнаружены тела 67-летней женщины, ее 43-летнего сына и 14-летней внучки. По
версии следствия, утром 17-летний парень из этой семьи нанес множественные
удары топором родственникам, которые еще спали. Бабушка и сестра юноши скончались
сразу, а отца еще живым отвезли в больницу, где он вскоре скончался.
Причиной кровавого преступления, по предварительной
версии следствия, стали «личные неприязненные отношения, вызванные семейными
ссорами из-за бытовых вопросов». В областной администрации сообщили, что данная
семья считалась вполне благополучной. Правда, три года назад от рака умерла
мать детей. Школьник очень тяжело переживал ее смерть, замкнулся в себе.
В поселке поговаривали, что юноша стал последователем
какой-то секты. На самом деле, как удалось выяснить журналистам из социальных
сетей, молодой человек увлекался готической музыкой и компьютерными играми. В соцсети
он называл себя Каином.
Текст: Е. Скобелева