Ужас в Тамбовской области: юный любитель готики топором зарубил всю свою семью

В субботу, 14 января, в рабочем поселке Сосновка были обнаружены тела 67-летней женщины, ее 43-летнего сына и 14-летней внучки. По версии следствия, утром 17-летний парень из этой семьи нанес множественные удары топором родственникам, которые еще спали. Бабушка и сестра юноши скончались сразу, а отца еще живым отвезли в больницу, где он вскоре скончался.



Причиной кровавого преступления, по предварительной версии следствия, стали «личные неприязненные отношения, вызванные семейными ссорами из-за бытовых вопросов». В областной администрации сообщили, что данная семья считалась вполне благополучной. Правда, три года назад от рака умерла мать детей. Школьник очень тяжело переживал ее смерть, замкнулся в себе.

В поселке поговаривали, что юноша стал последователем какой-то секты. На самом деле, как удалось выяснить журналистам из социальных сетей, молодой человек увлекался готической музыкой и компьютерными играми. В соцсети он называл себя Каином.