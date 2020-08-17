Гана возобновит международные рейсы









Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо заявила, что страна планирует возобновить международные полеты к 1 сентября после снижения числа активных случаев заболевания Covid-19.





Однако возобновление международных рейсов будет зависеть от способности страны проверять всех пассажиров, прибывающих в ее главный аэропорт, на коронавирус, сказал он в телеобращении в воскресенье.





Каждую неделю в международный аэропорт Котока прибывает около 24 500 пассажиров.





Власти рассматривают возможность внедрения системы экспресс-тестирования в аэропорту. Генеральный директор Службы здравоохранения Ганы сообщил, что на этой неделе будут проведены имитационные упражнения.





В стране уже действуют внутренние рейсы.





Президент Акуфо-Аддо в воскресенье также объявил, что высшие учебные заведения откроются со следующей недели.





В Гане недавно было зарегистрировано значительное сокращение числа случаев Covid-19.





На данный момент в стране проведено 427 121 тест на Covid-19, при этом 42 532 положительных случая и 231 смертельный исход.





Текст: Т. Сокот



