Тела всех погибших в результате крушения самолета в Колумбии опознали

Колумбийские власти сообщили сегодня о том, что тела всех погибших в результате крушения самолета боливийской авиакомпании Lamia 29 ноября, а также останки игроков и членов руководства бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе" к этому времени опознаны.







Тела погибших футболистов и руководителей футбольного клуба завтра отправят в бразильский город Шапеко. Прощание с футболистами запланировано на городском стадионе. Напомним, что именно здесь играли спортсмены. До сих пор так и не известно, будет ли участвовать в траурной церемонии президент Бразилии Мишел Темер.





Напомним, что на борту лайнера находился 77 человек. Среди них 22 игрока "Шапекоэнсе".





Согласно обнародованным последним данным, в результате авиакатастрофы выжить смогли только шесть человек.





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Т. Сокот



