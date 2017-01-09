Происшествие в аэропорту Гомеля: за пределы взлетной полосы выкатился самолет

Речь идет о самолете Cessna 560X, на борту которого находились 7 человек. Это воздушное судно выкатилось при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент случился в аэропорту Гомеля.







В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Белоруссии сообщили, что пострадавшие в результате случившегося отсутствуют.





В МЧС сообщили, что "при совершении посадки в аэропорту Гомеля, по предварительным данным, из-за повреждения шины левой боковой стойки шасси произошел выезд за пределы взлетно- посадочной полосы примерно на 15 метров самолета Cessna 560X".





Спасатели сообщили, что в самолете находились три члена экипажа и четыре пассажира.





В МЧС Белоруссии сообщили, что "пострадавших нет. Работниками МЧС оказана помощь по возвращению самолета на взлетно- посадочную полосу и буксировке к месту стоянки".





Текст: Т. Сокот



