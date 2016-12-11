Магнитуда землетрясения у Соломоновых составила 6,9

Землетрясение, магнитуда которого составила 6,9, случилось у берегов Соломоновых островов. Это сообщение Геологической службы США.







Что касается эпицентра подземных толчков, он расположился находился в 90 км на юго-запад от населенного пункта Киракира. Очаг землетрясения залег на глубине в пределах 10 км.





Какие-либо данные о разрушениях и пострадавших сейчас отсутствуют. Об угрозе возникновения цунами не объявляли.





Текст:

Т. Сокот



