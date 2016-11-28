Букеты цветов от "Русский букет" - лучший подарок любимым женщинам

Компания " Русский букет " была основана в 2009 году что бы люди могли радовать своих близких прекрасными букетами, собранными из различных цветов, даже находясь на большом расстоянии. В дополнении к чудесному букету, компания занимается доставкой различных подарков. В изготовлении используют только свежие и качественные растения без изъянов.

Ассортимент букетов

Несмотря на большой ассортимент, в котором более двухсот вариаций различных букетов, флористы фирмы могут составить букет по заказу клиента. Вы можете быть уверенны в том, что это будут лучшие цветы в Воронеже . Такая услуга поможет сделать его уникальным и показать свое особенное отношение к тому, кому вы преподносите подарок. Все букеты представленные на сайте, разделены на категории, в которых имеются композиции с определенными цветами. Если вы или ваши близкие любите конкретный вид цветов, просто нажмите на их название. В каталоге имеются:

Розы;



Герберы;



Лилии;



Хризантемы;



Тюльпаны;



Орхидеи и еще многие другие.



Для каждого изделия прикреплена подробная информация с актуальным фото. Обязательно указывается полный состав букета и его описание. Для каждого праздника лучше подбирать соответствующие композиции, с чем посетителям помогут разделы сверху сайта. С помощью поля "Поиск" можно найти нужный букет по названию или ключевым словам.

Подарки

Считаете что такой букет недостаточно покажет ваши любовь и уважение к получателю? В ассортименте сайта так же представлены различные подарки, такие как:

Торты;



Конфеты;



Наборы чая, конфет и сладостей;



Шоколад и так далее.



Доставка подарков осуществляется только как дополнение к букету. Они красиво оформляются, и будут прекрасно сочетаться с цветочной композицией.

Доставка и оплата