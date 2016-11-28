Букеты цветов от "Русский букет" - лучший подарок любимым женщинам
28.11.2016 14:26 / Общество / Прочли: 98 человек
Цветы - самый лучший подарок на женские праздники. Он проверен временем и улыбками тех, кто их получает. День рождение, восьмое марта, день матери - букет цветов будет приятен, несмотря на то, с каким поводом или без он подарен.
Компания "Русский букет" была основана в 2009 году что бы люди могли радовать своих близких прекрасными букетами, собранными из различных цветов, даже находясь на большом расстоянии. В дополнении к чудесному букету, компания занимается доставкой различных подарков. В изготовлении используют только свежие и качественные растения без изъянов.
Ассортимент букетов
Несмотря на большой ассортимент, в котором более двухсот вариаций различных букетов, флористы фирмы могут составить букет по заказу клиента. Вы можете быть уверенны в том, что это будут лучшие цветы в Воронеже. Такая услуга поможет сделать его уникальным и показать свое особенное отношение к тому, кому вы преподносите подарок. Все букеты представленные на сайте, разделены на категории, в которых имеются композиции с определенными цветами. Если вы или ваши близкие любите конкретный вид цветов, просто нажмите на их название. В каталоге имеются:
- Розы;
- Герберы;
- Лилии;
- Хризантемы;
- Тюльпаны;
- Орхидеи и еще многие другие.
Для каждого изделия прикреплена подробная информация с актуальным фото. Обязательно указывается полный состав букета и его описание. Для каждого праздника лучше подбирать соответствующие композиции, с чем посетителям помогут разделы сверху сайта. С помощью поля "Поиск" можно найти нужный букет по названию или ключевым словам.
Подарки
Считаете что такой букет недостаточно покажет ваши любовь и уважение к получателю? В ассортименте сайта так же представлены различные подарки, такие как:
- Торты;
- Конфеты;
- Наборы чая, конфет и сладостей;
- Шоколад и так далее.
Доставка подарков осуществляется только как дополнение к букету. Они красиво оформляются, и будут прекрасно сочетаться с цветочной композицией.
Доставка и оплата
Стоимость товара зависит от количества и вида используемых цветов. Доставка цветов осуществляется 24 часа, 7 дней в неделю. Выбрать удобный способ оплаты можно на сайте, ведь их количество очень велико. Компания гарантирует доставку заказа в течении 3х часов, ведь изготовление начинается сразу после оплаты. После того, как человек получит заказ, клиент оповещается об этом с помощью смс на мобильный телефон. Доставка осуществляется по всем городам России, в страны СНГ и другие города мира.
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Источник: LadyVenus.ru
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